Zálibu v digitálních technologiích našel krátce po tom, co zhruba v osmi letech dostal od rodičů první počítač. Místo hraní her ale pátral, jak zařízení funguje a co všechno je uvnitř. Lubo Smida pak tenhle koníček dovedl až k založení společnosti STRV, kterou deník Financial Times zařadil mezi 1000 nejrychleji rostoucích evropských firem v roce 2018.

"Po vysoké škole jsem plánoval jít do zaběhlé firmy a sbírat tam zkušenosti. Tehdy jsem si nemyslel, že by vývoj aplikací byl správná cesta," vzpomínal Lubo Smid v podcastu Poprvé na osm let staré události. Své plány ale přehodnotil po debatě s Martinem Šťávou a Pavlem Zeifartem, kteří ho přesvědčili, ať se k nim připojí. Trojici ještě doplnil David Semerád. Byznys STRV tak mohl začít.

"Všichni jsme byli ambiciózní a měli jsme vysoké cíle. Ne vždy se nám ale podařilo zvolit správný směr," vyprávěl současný šéf STRV v Poprvé. Čtveřice se rozhodla, že začne vyvíjet aplikace pro smartphony, které v tu dobu teprve dobývaly trh.

"České firmy ale nevnímaly aplikace jako byznysový kanál. Nechaly si vyrobit mobilní aplikaci a pak ji nechaly umřít," popisoval Smid uvažování společností, které ale nedokázali změnit.

Čtveřice Čechů tak začala přemýšlet nad přesunem do USA: "Na českém trhu jsme se trápili. Se svými mladistvými ambicemi jsme mířili vysoko, takže jsme si dali nejsložitější a nejnáročnější úkol: Pojďme do Silicon Valley."

Rozloučili se s klienty v České republice a vyrazili do San Franciska, aby tam začali s čistým štítem od úplné nuly. Za mořem na ně však nikdo nečekal s otevřenou náručí a budování značky STRV museli mnoho obětovat. Po městě jezdili na kole, jedli levné jídlo a všichni bydleli v jedné místnosti.

"Životní náklady byly extrémně nízké a pracovní nasazení extrémně vysoké. Ale pro tu fázi života, ve které jsme byli, to bylo super," hodnotil Smid začátky v Americe s úsměvem.

Lubo Smid v podcastu Poprvé popisoval, proč práce na českých a evropských projektech byla v USA úplně k ničemu, jak překonávali předsudky o firmě z východní Evropy, a také vysvětloval, proč je v podnikání a v práci důležité myslet na své zdraví a spokojenost.

