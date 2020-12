Vybraným podnikatelům a živnostníkům vláda v pátek opět zavírá krám a premiér Andrej Babiš si může pohádky o úspěšném manažerovi nechat leda do firemního časopisu holdingu Agrofert. Nechci rozebírat chaotičnost vládních opatření, veřejnost už dávno ztratila víru v to, že by v nich byl nějaký promyšlený systém. Bohužel, čísla o vývoji epidemie jsou hrozivá a brzdit se musí. Vládní omezení ovšem nedoprovází efektivní státní podpora, naopak se v Babišově hnutí ANO neváhají ozvat lidé jako podnikatel Pavel Juříček, který evidentně postrádá levnější pracovní sílu ve své fabrice a krachující podnikatele v gastronomii a dalších oborech považuje za oběti krize a nadbytečné, kteří mají jít dělat do fabrik, kde se dle jeho slov vytváří hodnoty.

Do doby, než se proti covidu obrníme účinnou vakcínou, budou se epidemické vlny vracet a tvrdě dopadat na jednotlivá odvětví české ekonomiky i na život každého z nás. Poslední průzkum agentury STEM však bohužel potvrdil, že proti očkování je v Česku poměrně silný odpor. Pro plošné očkování je pouze 52 procent obyvatel a 45 procent o něj nestojí. Ovšem každý pátý člověk, který se sám očkovat nechce, podporuje, aby se v co největší míře očkovali ostatní. Za tímto, pro zdejší kotlinu poněkud typickým přístupem, se možná skrývá i obava z očkování, kterou přiživují nejrůznější dezinformace a mýty. Proto stojí za přečtení tento článek, který vyvrací 11 nejčastějších mýtů o očkování proti covidu.