Když se v dubnu letošního roku princ Harry a Meghan Markleová, vévodkyně ze Sussexu, rozhodli oficiálně opustit královskou rodinu, strhla se bouře. Krok to byl neočekávaný a velmi netradiční, a proto nebyla zaskočena jen britská koruna, ale i celý svět. Mladý pár se vzdal i svých titulů a oznámil, že nechce být závislý na financích monarchie. Všichni tak s napětím očekávali, jak si budou Harry a Meghan vydělávat.

Ti nelenili. Brzy založili produkční společnost a podle serveru Business Insider zároveň podepsali smlouvu se streamovacím gigantem Netflix, a to na několik let dopředu. Brzy by tak měli začít produkovat třeba dokumenty. Yahoo Finance zároveň doplňují, že pár nedávno skrze svou produkční společnost Archewell Audio podepsali smlouvu se společností Spotify ohledně nahrávání podcastů. Kromě toho všeho se věnují i investicím. Vévodkyně se nyní rozhodla vsadit na vzrůstající popularitu rostlinných nápojů a investovala do start-upu Clevr Blends, který vyrábí instantní latté z ovesného mléka.