Touha tisíců Čechů zajistit si v letošním roce vlastní bydlení neutuchá ani v jeho samotném závěru. Naopak. Od počátku ledna do konce listopadu už bankovní domy poskytly lidem hypotéky v objemu převyšující hranici 224,5 miliardy korun, což je vůbec nejvyšší hodnota za prvních jedenáct měsíců v historii měření Fincentrum Hypoindexu. K překonání rekordu z roku 2016 tak stačí sjednat do konce prosince úvěry ve výši 1,3 miliardy korun. "To nebude pro hypoteční banky vůbec žádný problém, otázkou spíš je, kde se nejvyšší hodnota zastaví," říká hypoteční specialista poradenské společnosti Fincentrum Jiří Sýkora.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.