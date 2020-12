Evropská komise v úterý představila poměrně rozsáhlou regulaci velkých technologických firem, která ovlivní digitální trh v Evropě možná až desítky let dopředu. Základním cílem je omezit největší hráče a umožnit rozvoj těm menším a zároveň chránit spotřebitele. "Abychom v Evropské unii vybudovali silný jednotný digitální trh, potřebujeme narovnat trh, potřebujeme investice do technologií a potřebujeme tu udržet nejchytřejší mozky," vysvětluje širší záměr viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová v rozhovoru pro HN. "V globální soutěži je to tak, že kdo prohraje technologicky, ten prohraje všechno. Evropa nemá jinou možnost než investovat."

HN: EU se představila jako velký regulátor. Nemůže to paralyzovat rozvoj digitální ekonomiky?