Centrum finančního světa, newyorský Wall Street má za sebou jednu z nejočekávanějších událostí letošního roku. Na burze Nasdaq měly ve čtvrtek premiéru akcie známé ubytovací platformy Airbnb, která své služby nabízí po celém světě, včetně Česka.

A byl do debut z říše snů. Po zahájení obchodování kurz kvůli obrovskému zájmu investorů, vystřelil skoro ke 150 dolarům. To pouhých dvanáct let starou firmu ocenilo na téměř 100 miliard dolarů. Pro srovnání, taková je přibližně souhrnná tržní hodnota takových tradičních hotelových řetězců, jako jsou Hilton Worldwide, InterContinental, Choice Hotels, Hyatt Hotels a Wyndham Hotels & Resorts. Hodnota největšího internetového konkurenta, firmy Booking Holdings, činí zhruba 87 miliard dolarů.