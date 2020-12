Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera prodá za miliardy korun podíl ve švýcarské biotechnologické společnosti NBE-Therapeutics, v níž je hlavním akcionářem. Stoprocentní podíl ve firmě kupuje německá farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim za 1,18 miliardy eur (zhruba 31 miliard korun). Jde o největší akvizici svého druhu v Evropě za posledních deset let. PPF to oznámila ve čtvrtek.

Výše svého podílu PPF neuvedla, patrně se ale pohybuje okolo 26 procent, což by znamenalo příjem z transakce okolo 300 milionů eur, tedy asi osm miliard korun. Celková hodnota transakce se skládá z okamžité platby a budoucích plateb závislých na dosažení cílů v rámci dalšího klinického vývoje.

PPF do NBE vstoupila před čtyřmi lety a její biotechnologická firma Sotio s ní úzce spolupracovala na vývoji dvou inovativních protinádorových přípravků takzvané platformy ADC. Ta umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádoru pomocí protilátek namířených na bílkoviny, které se vyskytují pouze na nádorových buňkách. Hlavní program NBE-002 vstoupil v polovině letošního roku do fáze I klinických studií a Sotio se v něm bude angažovat i nadále.

Generální ředitel Sotia Radek Špíšek uvedl, že zájem jedné z největších světových farmaceutických firem o platformu ADC ukazuje, jak velkou hodnotu mají přípravky s označeními SO-N102 a SO-N107, které Sotio vyvíjí a jsou založené právě na této platformě od NBE. "Přípravek SO-N102 by měl v rámci našeho pokračujícího partnerství se společností NBE-Therapeutics vstoupit do konce roku 2021 do klinické fáze a přípravek SO-N107 bude pokračovat v předklinických testech," dodal.

Sotio je biotechnologická společnost, která zastřešuje aktivity skupiny PPF ve výzkumu a vývoji nových protinádorových léčiv. Vyvíjí nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění, působí v Evropě, USA, Rusku a Číně. Firma provádí řadu klinických studií a vyvíjí svou vlastní metodu léčby založenou na platformě takzvaných dendritických buněk (DCVAC) i novou generaci protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC).

"Boehringer Ingelheim nyní může využít své rozsáhlé a dlouholeté odborné zkušenosti v onkologickém výzkumu a pomoci NBE-Therapeutics při budoucím rozvoji špičkové platformy iADC ve prospěch pacientů. Tato akvizice potvrzuje správnost našeho obchodního modelu, kdy investujeme do biotechnologických společností vyvíjejících nové metody léčby nádorových onemocnění a také produkty s potenciálem zásadně měnit vývoj v oboru," řekl akcionář skupiny PPF odpovědný za biotechnologie Ladislav Bartoníček.

NBE-Therapeutics se sídlem v Basileji využívá svoji vlastní patentovanou platformu iADC při vývoji léčiv pro léčbu nádorů. Platforma ADC umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádoru pomocí protilátek namířených na bílkoviny, které se vyskytují pouze na nádorových buňkách. Hlavní program s označením NBE-002 vstoupil v polovině letošního roku do takzvané fáze I klinických studií.

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. Vlastní mimo jiné většinový podíl v tuzemském operátorovi O2 a letos v říjnu dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME), čímž ovládla mimo jiné televizní skupinu Nova. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva 44 miliard eur (cca 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98 tisíc lidí. Majetek Petra Kellnera podle údajů časopisu Forbes činí 293 miliard korun.