V uplynulých letech zažíval Jan Hájek se svou firmou Zážitky.cz pořádnou jízdu. Firma meziročně rostla i o 100 procent, ale jakmile se dostala na 45 milionů korun obratu, začal Hájek svou továrnu na zážitky optimalizovat na poloviční meziroční růst. Jenže zlaté časy jsou pryč, odvála je především pandemie koronaviru a restriktivní opatření vlády. Celý byznys se zážitky teď bojuje o to, aby aktuální situaci ustál.

Sezona zážitků byla letos výrazně kratší a s omezenější nabídkou. "Snažíme se pochopit, jak covid změní náš byznys a jak bude vypadat zážitkový trh budoucnosti. Nevíme ani, zda vydrží všechny zážitkové agentury. Těžko se to odhaduje, v první vlně byli všichni plní entuziasmu, vytáhli úspory a nacpali je do toho. Nyní je druhá vlna, všichni mají zatnuté zuby a doufají, že to brzy skončí. Přijde třetí? Uvidíme," hodnotí nejistou budoucnost Jan Hájek, který svou firmu založil už v roce 2008.