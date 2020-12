Uhelná komise v pátek doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. O věci bude finálně rozhodovat vláda. Informaci od několika zdrojů ČTK potvrdil Jiří Koželouh z Hnutí Duha, který je v komisi za asociaci ekologických organizací Zelený kruh. Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043.

Informaci o konci využívání uhlí do roku 2038 potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). "Přijali jsme takzvaný koncepční scénář," uvedl. Havlíček také řekl, že doporučení uhelné komise pro útlum uhlí by mělo být minimálně jednou za pět let přezkoumáno. "Rok 2038 navrhneme vládě do konce roku," dodal ministr.

Podle zdrojů ČTK hlasovalo 15 členů komise pro rok 2038, dva byli proti a dva se zdrželi.

V usnesení, které má ČTK k dispozici, komise zároveň schválila, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti Česka. Komise zmínila dostavbu nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšnou transformaci teplárenství. Vláda by také měla minimálně každých pět let provádět přezkum rozhodnutí v závislosti na vnějších faktorech.

Zástupci ekologických organizací v pátek na tiskové konferenci uvedli, že ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který je jedním z předsedů komise, rok 2038 nepodpořil. Byl pro dřívější termín. Podle Jana Rovenského z Greenpeace ČR nebyly před rozhodnutím dostatečně vyhodnoceny dopady na dotčené regiony, životní prostředí, veřejné zdraví, veřejné rozpočty či teplárenství.

Rok 2038 jako datum ukončení těžby za nejreálnější už dříve označil ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Vliv na to podle něj nemá ani posunutí tendru na nový jaderný blok v Jaderné elektrárně Dukovany. "Plán výstavby Dukovan zůstává stejný. Tendr má časovou rezervu," sdělil ve středu HN Havlíček.