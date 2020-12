Ceny bytů v Česku závratně rostou. Pro investory je to dobrá zpráva, Česká národní banka (ČNB) ale před rychlým růstem cen rezidenčního bydlení varuje. "Často říkáme, že velkým rizikem, nejen v české ekonomice, je roztáčení spirály mezi dluhovým financováním nákupu rezidenčních nemovitostí a jejich rostoucími cenami. Pro recesi, ve které se nejspíš nacházíme, je pohyb po této spirále nahoru velmi neobvyklý. Realizované ceny rezidenčních nemovitostí zaznamenávají navzdory epidemii svižný růst, a to nejen v Česku, ale ve většině evropských zemí," řekl Jan Frait, ředitel sekce finanční stability ČNB na fóru Hospodářských novin HN Reality Investments Forum 2020. To se konalo v podobě tří on-line diskusí od 1. do 3. prosince, záznamy jsou dostupné na iHNed.cz.

Zatímco první blok diskusí se věnoval stavebnímu zákonu, druhý se zaměřil na komerční nemovitosti jako investiční příležitost, třetí diskuse se zaměřila na rezidenční bydlení, tedy hlavně byty a obytné domy.