Sportobchod.cz založili kamarádi Josef Mech a Martin Došek už v roce 2002. Po škole tehdy balili objednávky sportovního vybavení u rodičů v garáži a rozesílali je po Česku. O osmnáct let později platí jejich e-shop za místo, kam chodí nakupovat ti, co to se sportem myslí vážně.

Na jejich obsluhu mají Mech s Doškem 110 zaměstnanců, míří k půlmiliardovému obratu, ebitda jejich marže se pohybuje na pěti procentech a mimo československý trh jsou úspěšní v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. A před Vánoci chtějí vstoupit na další trh – maďarský.

V českém e-commerce prostředí jsou zkrátka i jiné úspěšné e-shopy než jen giganti jako Mall.cz či Alza. Připomeňte si některé z nich v našem předvánočním seriálu a zjistěte, jak se jim daří.