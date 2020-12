Podnikatel Jan Bednář se stal v devětadvaceti letech fakticky korunovým miliardářem. Fondu Summit Partners podle středeční zprávy prodal za 290 milionů dolarů menšinový podíl ve své společnosti ShipMonk, která se zabývá balením a posílám výrobků zhruba tisícovky amerických společností. Firmu, jejíž hodnota je nyní v přepočtu přes patnáct miliard korun, vybudoval na Floridě. ShipMonk, založený v roce 2014, roste v USA a plánuje expanzi do Evropy. V rozhovoru pro HN Bednář popisuje strasti vyjednávání o prodeji v době pandemie, plány na další expanzi i to, že se bude muset naučit být investorem.

Začněme osobní otázkou: Jak se cítí miliardář, když už o něm všichni vědí, že je korunový miliardář?

Protože je to všechno hotové, tak je to úplně neuvěřitelná úleva. Moc lidí nevědělo o tom, že jsme procházeli tímhle procesem. Trvalo to nějakých šest až osm měsíců a bylo to fakt hodně náročné psychicky i fyzicky. Jsem strašně rád, že už je to za námi a že se můžeme soustředit na stavění byznysu. Pokud jde o to, že to všichni vědí, tak to nějak moc neřeším. Spíš mě těší, že je super zhodnocení toho, co všichni v té firmě dělají a toho, co jsme byli schopní dokázat za pár let. Třeba pro naše zaměstnance nebo pro naše partnery a zákazníky je to velký milník. Vidí, že firma má velký potenciál a to nám pomůže nabírat dobré lidi. V Americe jsme byli trochu neviditelní a teď jsme vyvolali zájem tím, co jsme dokázali.