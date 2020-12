Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců ručních palných zbraní a taktického vybavení pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. V loňském roce přišla s revoluční novinkou. Ve spolupráci se softwarovou společností ITeuro jako první na světě uvedla individuální konfigurátor zbraní, který změnil poměry na trhu. O konfigurátoru hovoří Petr Pištělák, obchodní ředitel skupiny CZG.

Když jste vloni uváděli s ITeuro na trh váš konfigurátor, mluvilo se o revoluci. Proč přesně?

Měli jsme k dispozici vysoce odborně erudovaný tým zkušených fachmanů – puškařů. Tito lidé si dokážou poradit jak s ruční, kusovou výrobou zcela nové zbraně, tak s různými jedinečnými úpravami a opravami. Takových jinde v republice najdete už jen málo. Jenže tradiční ruční práce má obecně tu nevýhodu, že ji obvykle nelze spojit s hromadným prodejem. Vše je individuální, málo úkonů lze plně automatizovat.

My jsme přišli s něčím, co se opravdu nebojíme označit za revoluci světového významu. Jako první zbrojovka na světě jsme na trh uvedli individuální konfigurátor zbraní. S jeho pomocí si může koncový zákazník vlastnící zbrojní průkaz sestavit zbraň přesně podle svých potřeb a doplnit ji řadou unikátních doplňků a příslušenství. Vše probíhá on-line během několika minut. Každou změnu okamžitě vidíte na vizualizaci. Zbraň je připravena k vyzvednutí v řádu dní. IT systémovou podporu pro tento projekt dodává a implementuje ITeuro s řešením Infor CPQ.

Skutečně může mít jeden nástroj takový efekt?

Spojením s on-line konfigurátorem od ITeuro z handicapu děláme výhodu oproti velkým konkurenčním podnikům. Puškař každou individuální zbraň sestavenou na konfigurátoru ručně složí, slícuje, zkontroluje její funkci a ihned expeduje k zákazníkovi. Hromadná výroba by toho nikdy nebyla schopna.

Petr Pištělák Do holdingu CZG - Česká zbrojovka Group SE nastoupil v lednu 2019, aby se věnoval speciálním úkolům v oblasti retailového prodeje. O rok později se stal obchodním ředitelem skupiny. Předtím působil jako partner konzultantské firmy Profit Booster, člen představenstva a viceprezident pro marketing, produkt a obchod v ČSA, místopředseda představenstva a výkonný ředitel v eBance nebo člen týmu, který uvedl Home Credit do Číny.

Jak se tedy konfigurátor ujal?

Čím dál více se stává součástí naší obchodní a marketingové strategie na civilních trzích. Věříme, že má zajímavý prodejní a marketingový potenciál v obchodě 4.0. Výsledky plní očekávání. Co se týká čísel z Česka, celých 25 % všech prodaných pistolí z rodiny P-10 je z konfigurátoru a 7,8 % u Scorpionu E3 S1. U Pistole Shadow 2 je to kolem 8 % a u malorážky CZ 457 se pohybujeme okolo 6 %.

Kam směřují další plány?

CZ Configurator, jak mu říkáme, je pro nás důležitý kanál, proto se od ledna věnuje práci na něm a jeho rozvoji kolega Jan Gibek na pozici Cyber Sales Director a jeho tým. Spustili jsme konfigurátor už i na Slovensku, aktivně pracujeme na otevření v několika dalších evropských zemích a máme plány i mimo Evropu. Chceme vybudovat evropské centrum pro customizaci zbraní CZ. Je to výzva, protože obsluhovat v řádu dní poptávku z celého kontinentu bude vyžadovat logistickou i technologickou podporu a vysokou míru manažerské agility. Společnost ITeuro na tomto poli Českou zbrojovku podporuje dlouhodobě. Do budoucna počítáme s jejími softwary pro řízení a optimalizaci výroby a samozřejmě že klíčem k úspěchu zůstává stálá podpora konfigurátoru.

O společnosti ITeuro ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu už od roku 2000 implementuje světově využívaný informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita, logistika a další). Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.

Změnil revoluční nástroj chování konkurence?

Zaznamenali jsme v USA snahu výrobce SIG dodat zákazníkům mnohem vyšší možnost individuální volby, než doposud tato firma nabízela, a to s využitím dalších dodavatelů, kteří se specializují na speciální úpravy dílů.

A reakce uvnitř skupiny?

Z počátku jsem se setkával s opatrností a možná i určitou mírnou skepsí. Jak náš konfigurátor ale dostával konkrétní formu, zájem se zvyšoval. Důležitá byla i situace na jaře, tedy během koronavirové epidemie. CZ Configurator a výdej zbraní na základě elektronického obchodu fungoval i během nejstriktnějších koronavirových opatření v souladu s nařízením české vlády. To nám ukázalo, že schopnost prodávat i v takové době může být konkurenční výhodou.

Jak celkově vnímáte vliv technologií na získání a udržení konkurenční výhody v tak specifickém odvětví výroby, případně mění nové technologie tradiční výrobní procesy?

Nevím, jestli tímto názorem někoho nezklamu, ale technologie sama nic nezmůže. Je potřeba mít jasnou strategii, ale především vidět za technologickou a systémovou inovací budoucí výnosy. Nemá smysl inovovat pro inovaci. Myslím ale, že když máte za cíl zvýšení prodejů a marže, technologie vás může výrazně posouvat dopředu.