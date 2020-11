Většina restaurací brala před pandemií rozvoz jídel jen jako doplněk ke klasickým příjmům od hostů ve svých kamenných provozovnách. V situaci jejich nucené koronavirové uzávěry teď ale na tomto způsobu prodeje životně závisí. Proto si více všímají toho, kolik musí logistickým firmám za dopravu svých jídel k zákazníkům platit.

Už před měsícem Asociace malých a středních podniků vyzvala stravenkové a rozvážkové společnosti, aby restauracím pomohly nynější situaci ustát a dobrovolně si snížily své provize. Ty v případě rozvozců dosahují až 30 procent z ceny jídla.

Stravenkáři požadavek vyslyšeli. Firma Sodexo si od začátku listopadu na půl roku stáhla marže u svých stravenek na tři procenta. Vydavatel stravenek Le Cheque Déjeuner, společnost UP, restauracím od sklonku října do konce roku placení poplatků odpustila zcela. Firma Edenred na vyžádání daného gastro podniku od listopadu do března snižuje své provize na 4,5 procenta. Při platbách stravenkovou kartou pak restauracím vrací na účet pět korun za každé zakoupené jídlo.

Rozvozci oproti tomu snížení marží odmítli. Platí to pro dominantní Dáme jídlo i jeho menšího konkurenta Wolt. Ten ovšem alespoň srazil cenu své dopravy, kterou si k cenám jídel přičítá. Jan Foret, šéf tuzemské pobočky finského Woltu, v rozhovoru pro HN vysvětluje, proč mu takový přístup přijde vhodnější než uskrovnění na vlastní provizi. Popisuje také rozvoj rozvážkového byznysu Woltu, který na tuzemském trhu působí přes dva roky.