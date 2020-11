Před příchodem pandemie koronaviru zažívala Česká republika sedmileté období ekonomického růstu a v klíčových ekonomických parametrech patřila k premiantům v Evropské unii. Výkonem ekonomiky přepočteným na obyvatele a reálnou kupní sílu se v loňském roce mohla srovnávat například s Itálií či Izraelem, reálné mzdy rostly rychlým tempem a země se chlubila nejnižší nezaměstnaností v EU.

S příchodem pandemie se však vše změnilo. Země čelí nejhlubšímu ekonomickému propadu ve své historii a státní rozpočet se propadá do několikasetmiliardových schodků. Řada odvětví tuzemské ekonomiky je v důsledku jarních a podzimních protiepidemických opatření zdevastovaná. Viditelnější dopady oddalují poskytovaná státní pomoc, odklady splátek úvěrů i opatření, která omezují možnosti poslat firmy ve špatném stavu do bankrotu. Dříve či později nejrůznější podpory skončí. V tom lepším případě s tím, jak skončí pandemie koronaviru, v tom horším případě se vyčerpají finanční možnosti státu. Už teď je ale jasné, že pandemie koronaviru odstartovala změny, které budou ovlivňovat podobu fungování tuzemských firem i veřejných institucí do budoucna.

V rámci projektu "Fórum Hospodářských novin" jsme proto pro vás přichystali sérií tří debat s významnými osobnostmi českého byznysu i akademické sféry, abychom s nimi diskutovali o tom, co je třeba pro zachování prosperity Česka udělat.

První debatu můžete sledovat již v úterý od 16:30 hodin na webu iHNed.cz. Hosty debaty budou předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, člen představenstva Škody Auto a prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar a ekonom a bývalý zástupce České republiky ve Světové bance Miroslav Zámečník. Všichni naši hosté jsou zároveň členy Národní ekonomické rady vlády - NERV 2020.

V příštím týdnu se budeme věnovat tématu vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovní síly s ohledem na potřeby české ekonomiky a o týden později inovacím a digitalizaci jako cestě ke zvyšování prosperity.

