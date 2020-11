Tuzemský cestovní byznys měl před krizí velikost asi 55 miliard korun, z toho 40 miliard připadalo na cestovky, které vozily Čechy na dovolené do zahraničí. Koronavirus snížil jejich tržby v lepším případě na pětinu. Podle Ivana Lackoviče, jednatele šesté největší cestovky v Česku Travel Family, bude návrat na předkoronová čísla trvat nejméně dva až tři roky. Firma, pod níž se spojily největší cestovka se zaměřením na Chorvatsko Vítkovice Tours, značka spojená s Řeckem Viamare nebo loni koupená společnost Kovotour Plus silná v Černé Hoře, měla v roce 2019 obrat přes miliardu. "Příští rok očekáváme objem na úrovni kolem 65 procent roku 2019, v následujícím roce 2022 by to mohlo být na úrovni 80 procent," říká v rozhovoru pro HN Ivan Lackovič.

Dědictvím koronakrize v organizovaném cestovním byznysu podle něj bude větší digitalizace objednávek zájezdů a menší množství kamenných poboček. Dopad to bude mít na cestovní agentury, které prodávají zájezdy jiných za provizi. Lackovič si zároveň myslí, že se pro příští sezony sníží nabídka last minute zájezdů. "Cestovky budou o nabídkách last minute více přemýšlet. Budou omezenější a méně atraktivní," dodává.