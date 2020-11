Přechod na modernější telekomunikační sítě páté generace, který připravují všechny vyspělé státy světa včetně Česka, dostává konkrétnější obrysy. Firmy i kvůli tlaku vlád zemí EU a USA začínají častěji odmítat spolupráci s čínskou společností Huawei, před níž varují západní tajné služby. To nahrává dalším hráčům.

Největší konkurent Huaweie, švédský Ericsson, v poslední době zaznamenal několik úspěchů. Nejnověji uzavřel dohodu o budování 5G sítí s českým provozovatelem telekomunikačních sítí Cetin.

Viceprezident a šéf Ericssonu pro Evropu a Latinskou Ameriku Arun Bansal se však domnívá, že za novými kontrakty stojí především kvalitní technologie jeho firmy, nikoli obavy z potenciální čínské špionáže.

"Chceme vyhrávat na základě svých vlastních zásluh. To jsou technologie a konkurenceschopné ceny. Zatím jsme v našich financích neviděli nic, co by upřímně ukazovalo na to, že jsme z problémů Huaweie měli prospěch. Jediné, co od vlád chceme, je větší jistota," tvrdí viceprezident firmy v rozhovoru pro HN.