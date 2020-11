Až budou poslanci ve čtvrtek definitivně schvalovat balíček daňových změn na příští rok, čeká se největší debata v případě návrhů na zrušení superhrubé mzdy. Zákon však budí zájem také mezi loterijními společnostmi nebo sázkovými kancelářemi. Ve sněmovně k daňovému balíčku poslanci tradičně přichystali i několik návrhů, které zvyšují zdanění hazardu.

Největší pozornost získala snaha opozičního poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) zvýšit zdanění loterijních společností ze současných 35 procent na 55. Jeho návrh počítá také se zvýšením sazby v případě živých her, jako je třeba ruleta nebo turnaj v pokeru v kasinu, na 25 procent (tedy o dva procentní body víc než dnes). Změna by měla do rozpočtu přinést dodatečné příjmy 1,3 miliardy korun ročně.