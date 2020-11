Začátkem listopadu to po čtvrté odpoledne na hlavní silnici protínající Horní Počernice vypadá na první pohled úplně stejně jako touhle dobou vždycky. Směrem do centra Prahy stojí auta, na sloupech pouličních lamp jsou už přichystaná vánoční světla a ošklivost sychravého počasí začíná přívětivě zakrývat nastupující tma.

Jenže na chodnících moc lidí nepotkáte a podniky, které silnici lemují, smutně lákají zákazníky jen na výdejové okénko. A podobně zvláštní atmosféra je i o kousek dál v nožířském showroomu společnosti Dellinger, kterému vládne bývalý kuchař a velký milovník ostrých nožů Marek Neumann a jeho projekt Nože zVostra.

"Chcete diplomatickou, nebo upřímnou odpověď," reaguje se smíchem na zdvořilostní otázku, jak se má. Pak už vážněji dodá: "Není to žádná sláva, ale nevzdáváme se. To je teď to nejdůležitější."