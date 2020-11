Podobný pokus se objevuje po každém větším násilném činu v Evropě. Vybavuji si situaci zhruba před deseti lety. Tehdy se při nepokojích v Londýně a dalších větších britských městech stal terčem BlackBerry Messenger, který v té době byl asi nejpopulárnější mobilní aplikací pro šifrovaný chat. Aktéři nepokojů, které trvaly zhruba týden (během té doby bylo zatčeno přes tři tisíce lidí a nakonec odsouzeno tisíc z nich), se domlouvali právě přes chat od BlackBerry. A policie se k jejich konverzacím nemohla dostat a začala tlačit na BlackBerry, ať jí přepisy vydá. Kanadská společnost tehdy kontrovala tím, že ji k tomu v konkrétních případech donutí jen soudní příkaz a hlavně že ani ona sama stejně nedokáže rozšifrovat, co si uživatelé chatu píší. Několik britských poslanců tehdy chtělo aplikaci od BlackBerry zakázat, ale neúspěšně. O pár let později upadla do zapomnění sama, dnes už neexistuje.

Nikdo ji nezakázal, zjednodušeně řečeno lidé vyměnili BlackBerry za iPhony, mimo jiné i proto, že už i na nich a zařízeních s Androidem našli konkurenční zašifrované chatovací aplikace. Vítězem mezi nimi se stal WhatsApp, jenž nyní patří Facebooku. A právě na všechny tyto aplikace přichází další tlak.