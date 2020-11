Do Česká v následujících letech připlují stovky miliard korun na zelenou energetiku. Jako první se budou řešit peníze v rámci připravovaného modernizačního fondu. Do toho chce vláda přesunout desítky miliard, které velké uhelné firmy dostávaly výměnou za ekologické investice.

Podle menších hráčů je to diskriminační a nikdo jiný kromě firem jako ČEZ či Sokolovská uhelná by si v příštích letech na dotace na solární elektrárny nemusel sáhnout. "Přednostní přidělování peněz velkým hráčům jsme už zažili a nic dobrého to nepřineslo. Nová energetika má být demokratická, decentralizovaná a má otevírat možnosti pro všechny," říká v rozhovoru pro HN šéf Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa.