Společnost Avast, která zaměstnává na dva tisíce lidí, přešla od léta plně na home office režim, což platí i o jejím generálním řediteli a minoritním akcionáři Ondřeji Vlčkovi. Ten tak musí jednu z mála opravdu globálních českých firem, která má po světě 400 milionů uživatelů a jejíž tržní valuace dosahuje 150 miliard korun (v létě to bylo ale ještě skoro o třetinu víc, akcie Avastu jsou už několik týdnů i přes solidní ekonomické výsledky v útlumu), řídit výhradně na dálku - z domácí pracovny nebo z gauče v obýváku.

Doma jsou s ním také tři školou povinné děti. Vlček už proto hlásí, že se těší, až se otevřou kanceláře, a to přesto, že Avast svým zaměstnancům nabízí spousty on-line kurzů, psychologa a k potkávání se na poradách zkouší i virtuální realitu. "Z mého pohledu nejvíc chybí neformálnost, taková ta neplánovaná setkání, náhodné brainstormingy, když se s někým nečekaně potkám…" posteskl si Vlček v rozhovoru pro HN a popisuje, jak už firma přestavuje kanceláře, aby více vyhovovaly covidové době a lidé se mohli zase vrátit do práce, aspoň na několik dní v týdnu.

Na jaře vám razantně narostl byznys, jak lidé globálně přešli na home office. Opakuje se něco podobného i teď na podzim?

Jsme skoro na precovidové úrovni. Byla tam vlna od března do května, kdy se lidi houfně přesouvali na práci z domova a vybavovali se, kupovali si nové počítače, uvědomili si, že bezpečnostní věci dlouho ignorovali, a snažili se to dohonit. To nám způsobilo dočasný výkyv směrem nahoru. Dneska je to ale dost podobné jako předtím. Špatně se to dešifruje i proto, že trh s kyberbezpečností je dlouhodobě rostoucí, takže samozřejmě stoupá i letos, jen to ve druhém kvartálu bylo o něco rychlejší. Teď už neočekáváme žádné zásadní výkyvy, i když nastoupila druhá vlna.

A projevila se nějak druhá vlna na chodu Avastu jako firmy?

Nijak zásadně. Kanceláře jsme začali otevírat v červnu, kdy se situace zklidňovala. Experimentálně jsme otevřeli některé z našich officů, hlavně ty české v Praze a Brně. Vydrželo nám to necelý měsíc, během toho období jsme měli pár pozitivních případů, a tak jsme se rozhodli kanceláře zase zavřít, a to nejméně do konce roku. Samozřejmě nevíme, jestli k nakažením došlo u nás, nebo jinde, nechtěli jsme ovšem lidi nechávat v nejistotě, jestli se za týden nebo za 14 dní kancelář zase otevře, pak zavře, otevře, zavře… Platí to po celém světě, všech našich 15 hlavních poboček je teď uzavřených. Nikdo se tam ani nedostane, karty naprosté většiny lidí jsou deaktivované.

Vaše rozlehlé sídlo Enterprise na Pankráci je prostě zavřené?

Je. Samozřejmě je pár kritických funkcí, třeba servery, které je občas potřeba obsloužit. Někdo tam snad zalévá kytky. Ale kromě toho tam fakt nikdo nechodí. Já sám tam nebyl přes měsíc.

I vaše slavná kantýna je prázdná?

Přesně, je prázdná.

Řekl bych, že jarní euforie z práce z domova už u řady lidí vyprchala. Jak to po půl roce vnímáte vy?

Souhlasím. Když to v březnu přišlo, atmosféra ve společnosti byla mnohem semknutější, lidé to vnímali jako mimořádnost, zpestření běžného provozu. Takže se k sobě nejen chovali líp, ale momentálním vypětím sil šla i produktivita práce nahoru, chápali to jako příležitost se ukázat. Jenže to nelze udržet po dobu měsíců, neřkuli let. Teď tomu navíc nepomáhá ani počasí, podzim, sezonní depky… Jsme v období, kdy na nás doléhají negativa režimu práce z domova a dost lidí by vlastně bylo radši, kdyby to už skončilo a mohli se vrátit.

Hlavní otázka je, jak to bude vypadat, až přijde vakcína. Jestli se způsob práce trvale změní, nebo ne. Já myslím, že se změní, a v Avastu všechno vedeme tímto směrem. Nebude to režim, že by všichni zůstali doma na 100 procent, ale bude to nějaký hybridní režim. Rozhodující bude zvýšená flexibilita a větší personalizace, lidé si budou moct zvolit, co jim vyhovuje víc - že budou od pondělí do středy na home officu nebo obráceně. Každý to bude mít trochu jinak a bude to trochu víc fluidní. Ve výsledku to bude komfortnější pro zaměstnance, ale i pro firmu, protože ušetří na nákladech.