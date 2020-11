Méně známá, ale zato se světovým potenciálem. Tak by se dala ve zkratce popsat Čokoládovna Janek z Uherského Brodu, jejíž delikatesy z kakaa sbírají světová ocenění. Příkladem budiž zisk dvou medailí z letošních Great Taste Awards, leckdy označovaných za potravinářské Oscary. Majitel čokoládovny Václav Durďák přitom tvrdí, že své výrobky cílí zatím hlavně na české chuťové pohárky. To se mu rozhodně daří. Výrobní kapacity má obsazené na čtyři týdny dopředu a musel už proto stáhnout i reklamu z Facebooku. A to na dveře teprve zlehka klepe vlna vánočních objednávek.

Rozhovor s HN zahájil Václav Durďák lakonicky: "Omlouvám se, byl jsem ve výrobě, hovor od vás jsem neslyšel." Přestože má k ruce 12 brigádníků, kteří se mu ve firmě točí, tak sám od čtyř hodin ráno do osmi večer pomáhá s výrobou čokolády: u stroje, při třídění kakaových bobů nebo přípravě náplní.