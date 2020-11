Globální investiční fondy Apollo vloží 500 milionů eur (zhruba 13,3 miliardy korun) do nově založené společnosti Sazka Entertainment, která by měla investovat do loterijního byznysu v Evropě i USA. Sazka Entertainment se jako dceřiná společnost skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka stane po dokončení transakce stoprocentním vlastníkem sázkové společnosti Sazka Group ze skupiny KKCG. KKCG to sdělila ČTK.

"Převážná část z investice fondů Apollo ve výši 500 milionů eur bude využita na kapitalizaci akvizic a růstových příležitostí v Evropě a v Severní Americe se zaměřením na loterie," uvedla firma. Vlastní kapitál společnosti Sazka Entertainment bude po transakci činit 4,2 miliardy eur (zhruba 111 miliard korun). Dokončení transakce, které se očekává v roce 2021, je podmíněno souhlasem regulačních orgánů.

Připravujeme podrobnosti.

Oprava 10. 11. 2020, 9:06: V původní zprávě bylo uvedeno, že do Sazka Entertainment invistují investiční fondy Apollo společně s KKCG. Za chybu se omlouváme.