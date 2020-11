Zájem lidí o programování s nástupem pandemie roste. Lidé si uvědomují, že pokud chtějí obstát v on-line světě, musí se učit. Strach z toho, co bude, až vláda přestane držet ekonomiku nad vodou, proto stále více lidí žene do rekvalifikačních kurzů. Hlásí se kuchaři, číšníci a ve velké míře lidé z automobilového průmyslu. Na dračku jdou v posledních týdnech podle knihkupců i učebnice. Zdá se, že kdo nyní zaspí, bude mít po konci pandemie problém, neboť ekonomika už nebude nikdy vypadat stejně jako před ní.

"Skutečně nás překvapilo obrovské množství přihlášek do kurzů od lidí z automobilového průmyslu a navázaných odvětví," říká Jana Večerková, jež je zakladatelkou Coding Bootcamp Praha, který ocenila americká univerzita MIT i Evropská komise. Před krizí se podle ní do kurzů hlásili lidé, kteří často už měli nějaké zkušenosti a kolem programování se pohybovali, letos už se hlásí ale i lidé, kteří o programování skoro nic nevědí a ani nemají pořádně představu, jak by měli vůbec efektivně začít a co k úspěchu potřebují.

S Janou Večerkovou jsme se proto v rozhovoru bavili o tom, jak se stát programátorem, co a kde se naučit nebo o jakou si říct mzdu. A pokud má někdo podnikavého ducha, dozví se, kam jít se startupovým nápadem a kde na něj sehnat peníze. Večerková pomohla vzniknout či stála sama u zrodu řady start-upů. Poslední v podobě Brikkappu umožňuje vyhledávat investiční příležitosti na trhu nemovitostí po celém světě.