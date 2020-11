Nevyrostla v rodině umělců, ale už v první třídě základní školy si Barbora Poláková vysnila, že se jednoho dne stane herečkou. Začínala v divadelní škole v Kolíně, ve 14 letech už hrála v představení Etudlování a s divadlem Igdyž jela na první zahraniční turné.

"S partou rozevlátých divadelníků jsem jela do Dánska a do Švédska, jim bylo asi kolem 25 až 30 let a já byla čtrnáctiletá dívka. Umělecky mě to obohatilo a tohle období mě strašně ovlivnilo," vzpomínala Barbora Poláková na své herecké začátky v podcastu Poprvé.

Jako zpěvačka se Poláková proslavila například singly Kráva a Nafrněná. Videoklipy k těmto písním se obrovskou rychlostí začaly šířit českým internetem a na YouTube patří mezi nejsledovanější české hity. Poláková si ale dlouho během své pěvecké kariéry myslela, že neumí zpívat, a před každým koncertem se neuvěřitelně stresovala.

Změna přišla až před třemi roky při setkání s učitelkou zpěvu Pavlou Fendrichovou. "Pavla mi otevřela skříňku, o které jsem si myslela, že je zavřená, a dodala mi obrovskou důvěru," vysvětlovala držitelka pěti ocenění Anděl v podcastu Poprvé, proč pro ni bylo setkání s Fendrichovou klíčové.

Během letošního roku se Poláková pustila i do podnikání a otevřela si kamenný obchod v Praze, který se jmenuje stejně jako jedna z jejích písní Poď si. "Myšlenka na vlastní obchod přišla tři týdny před jeho otevřením. Kamarádka kvůli koronaviru musela zavřít svůj obchod a zeptala se mě, jestli bych to místo chtěla já," popisovala zpěvačka, jak došlo k jejímu byznysovému poprvé.

Kamarádku však nejdříve odmítla. Časem se jí celý nápad rozležel v hlavě a rozhodla se, že v obchodě bude prodávat merchandising své kapely, dále výrobky českých lokálních značek a vše spojí i s benefičními koncerty pro Centrum Paraple. "Přála bych si, aby to bylo místo pro setkávání lidí. Byly tam koncerty, malovalo se, před obchodem se odehrávaly všechny formy zábavy pro dobrou věc. To byly úplně skvělé pocity," řekla v podcastu Poprvé.

V další epizodě Poprvé dále popisovala studium na DAMU, jak se zbavila trémy před koncerty a také proč je v životě důležité dělat věci pro radost.