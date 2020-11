Situace na akciových trzích ve světě je po prezidentských volbách ve Spojených státech poměrně proměnlivá, akcie se pohybují střídavě mezi zisky a ztrátami. Během obchodování v Asii zpevňovaly, později se ale vydaly dolů. Reagovaly tak na odhady těsného výsledku voleb a zejména pak na slova prezidenta Donalda Trumpa. Ten se už prohlásil za vítěze a řekl, že kvůli nesrovnalostem při hlasování a sčítání hlasů se obrátí na americký Nejvyšší soud.

Panevropský index STOXX Europe 600 krátce po zahájení obchodování odepisoval skoro 1,5 procenta, velmi brzy ale ztráty zmírnil a krátce před 11:00 SEČ už vykazoval růst o 0,8 procenta na 359 bodů.

"Trhy vezmou skoro všechno, pokud je to jisté," řekl šéf strategie v londýnské finanční společnosti TS Lombard Andrea Cicione. "Pokud ale tohle půjde k Nejvyššímu soudu, pak ty výsledky nebudou hodně dlouho - a právě to je zřejmě ten nejhorší scénář ze všech možných," dodal k otázce, kdo se nakonec stane vítězem voleb.

Cicione tak připomněl, že finanční trhy se dokážou vyrovnat prakticky se vším, tedy i s jakýmkoli výsledkem voleb. Nesnášejí ale nejistotu.

Asijské trhy naproti tomu zpevnily, některé výrazně. V té době se totiž zdál náskok kandidáta Demokratické strany Joea Bidena poměrně výrazný, což by nahrávalo odhadům analytiků před volbami. Finanční trhy už nějaký čas předpovídají, že volby vyhraje právě Trumpův vyzyvatel Biden.

Akcie průběžně zpevnily i v reakci na to, že Trump si překvapivě dobře vede také v některých důležitých státech. Zlom nastal až ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že výsledek bude těsný a že potrvá delší dobu, než bude možné určit vítěze.

Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 vzrostl o 1,72 procenta a uzavřel na 23 695,23 bodu. Index Straits Times burzy v Singapuru pak zpevnil o 0,68 procenta na 2514,08 bodu. Burza v Hongkongu, kde obchodování končí až později, podle hlavního indexu Hang Seng odepsala 0,21 procenta a uzavřela na 24 886,14 bodu. I tento index byl ale průběžně v zisku.

"Nejistota přetrvává i kvůli nejistému výsledku voleb do Kongresu. Předpokládáme, že trhy budou nadále kolísat. Situace vzhledem k nejasnému výsledku vyžaduje ze strany investorů trpělivost. Naše alokace investic do akcií zatím zůstává neutrální a vyčkáváme na další vývoj," řekl investiční ředitel banky Credit Suisse Michael Strobaek.

Akciové burzy v USA jsou vzhledem k časovému posunu teď zavřené, otevírají v 15:30 SEČ. Elektronicky se ale obchoduje s takzvanými futures. Ty během evropské noci ukazovaly silný růst, který se ale postupně snižoval. Prudce dolů se vydaly po Trumpově tiskové konferenci, na které prezident nynější volby zpochybnil. Nervozitu na trhu pak jen dokresluje fakt, že po chvíli už byly futures opět v zisku.

Po 11:00 SEČ futures na klíčový akciový index S&P 500 vykazovaly růst o 0,5 procenta. Futures na index Nasdaq, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, přidával dokonce 2,5 procenta.

Na "modrou vlnu" nedošlo

Investoři se v předchozích týdnech připravovali na to, že demokrat Joe Biden bude zvolen a jeho strana bude mít většinu v obou komorách Kongresu. Takový scénář by Bidenovi umožnil snáze prosazovat jeho záměry - například zvýšení některých daní či rozsáhlé investice v oblasti zelené ekonomiky. Došlo by také na rychlejší schválení nového programu na podporu americké ekonomiky, která je v problémech kvůli pandemii koronaviru.



Pokud bude Biden přece jen zvolen, bude to mít se svými plány mnohem složitější. Mimo jiné chce zvýšit daň ze zisku firem z 21 na 28 procent. Stejnou daň Trump snížil na současnou úroveň z dřívějších 35 procent. Biden by se rovněž více zaměřil na zdanění zisků, které nadnárodní korporace generují mimo území USA.

Od Bidena se rovněž očekává větší předvídatelnost při zavádění cel na dovoz zboží. Tento nástroj Trump během své vlády často rád využíval při obchodních jednáních s Čínou, ale i s Evropskou unií. Pokud v Bílém domě zůstane Trump, nedojde na zpřísňování regulací podnikání či růst některých daní.