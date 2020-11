Nezaměstnanost se zatím díky státní podpoře drží relativně nízko. Padající ekonomiku ale stát nemůže na dluh financovat věčně, a tak s krachujícími podniky nezaměstnanost poroste. Trh po pandemii bude už ale navždy jiný, neboť aktuální situace v některých odvětvích urychlí osekávání neefektivních pracovních pozic. Například ČSOB už ohlásila, že propustí stovky lidí. Není tak na co čekat, je čas pustit se do rekvalifikace na práci v oboru IT, který bude do budoucna nadále posilovat, a to i díky trendům, které posílila pandemie. Zeptali jsme se proto firem, co by měl zájemce o práci v IT umět, a zjistili, jaké jsou možnosti se to naučit co nejefektivněji a nejlevněji.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 95 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu svým přátelům

Přístup do on-line archivu od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek?

Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.