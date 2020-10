První zkušenosti s gastronomií získával na vánočních trzích v Brně. Před 11 lety tam začal se svým kamarádem prodávat mošt. Později při brigádě na Aljašce ale dostal Jan Vlachynský nápad, že se z dřevěného vánočního stánku přesunou do vlastního kamenného baru. S Andrejem Vališem tak začali stavět Bar, který neexistuje.

Každý rok jezdili do Spojených států kuchat ryby, a tak si řekli, že to jednou spojí s výletem po barech v New Yorku, aby získali inspiraci na vlastní podnik v Brně. Vlachynský si zapisoval, jak newyorské bary vypadají, jaké je tam světlo, jaké jsou stropy a jak vypadá a jakým způsobem pracuje barman.

"Byl to takový výzkumný proces. Obešli jsme asi 50 podniků a mysleli jsme si, že víme, jak se to dělá ve světě. Svět ale znamenal jen New York. Jako mladí cucáci bez rozhledu jsme si to však mohli dovolit, až po letech jsme zjistili, jak jsme byli zahledění pouze na jedno místo," vyprávěl Vlachynský v další epizodě podcastu Poprvé.

Zkušenější kolegové Vlachynského s Vališem varovali, že nápad nebude fungovat, protože Češi přece nechtějí sedět na baru. "My ale říkali, že to je blbost, že lidé nesedí na baru, protože u nás nejsou podniky, kde by se s nimi barman bavil," popisoval začátky slavného brněnského podniku Bar, který neexistuje.

Sázka na něco nového a neobvyklého se vyplatila. Stejně jako se Vlachynskému vyplatila roky před tím, když na trzích prodával poctivý jablečný mošt v konkurenci laciného svařáku. O Baru, který neexistuje se začalo hovořit ještě dříve než otevřel. Jeho majitelé rozjeli marketingovou komunikaci, psali o výběru místa, průběhu stavby a když otevřeli, bylo od prvního dne plno.

Bar, který neexistuje postupně začaly doplňovat další nové podniky. Vlachynský s Vališem otevřeli Super Panda Circus, 4pokoje, Slast či Whiskey bar, který neexistuje. Jejich věhlas se dostal až za hranice moravské metropole a píše se o nich ve světových médiích a turistických průvodcích.

Vlachynský v podcastu Poprvé popisoval své podnikatelské začátky ve stánku na brněnském Zelném trhu, kdy úplně poprvé zatoužil provozovat vlastní čajovnu a také vysvětluje, proč je právě teď nejlepší čas začít podnikat v gastronomii.