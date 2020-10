Byl červen a Maroš Kravec jel autem se svým otcem. V rádiu zrovna hovořili o krachu německé bankovní skupiny Wirecard, která nedokázala vysvětlit, kam se poděly dvě miliardy eur, jež měla mít na účtech. "Nikdy jsem o té firmě neslyšel, až dodatečně jsem si přečetl, že Financial Times upozorňovaly přes rok, že tam něco smrdí," vypráví třicetiletý Slovák usazený v Praze. "Okamžitě mě to ale zaujalo, vycítil jsem příležitost," dodává.

Kravec je zakladatelem společnosti LitFin Capital, která se věnuje v Česku relativně neznámé investiční kapitole: financuje náročné soudní spory, především skupinové žaloby, a z vyhraného odškodnění si pak bere až třicetiprocentní provizi, účastníci jí ale nic neplatí předem. A právě proto Kravce tolik zaujala kauza Wirecard, po níž zůstaly tisíce poškozených drobných akcionářů, kteří kvůli bankrotu někdejší hvězdy frankfurtské burzy přišli o spoustu peněz.

"Rychle jsme si nechali v Německu udělat analýzu, jak perspektivní by taková žaloba byla, a vyšlo nám, že šance na úspěch je přes 70 procent. Tak jsme se dali do práce," vzpomíná absolvent práv s tituly z manchesterské University of Salford a ze švédského Lundu.