Skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykača a státem ovládaná energetická skupina ČEZ se dohodly na dřívějším prodeji největší tuzemské uhelné elektrárny v Počeradech. Původně jí Sev.en měla získat na začátku roku 2024. Podle ve čtvrtek oznámené dohody to ale bude už ke 31. prosinci letošního roku.