Ekonom Peter Drucker se do byznysové historie zapsal hned několikrát: položil základy teorie moderního managementu, odhadl hospodářské trendy pro 20. století, předpověděl nástup práce hlavou. Nic z jeho odkazu se ale neproslavilo jako citát, který pronesl: "Innovate or die." Česky - inovujte, nebo zemřete. Vlastně se dodnes vedou spory, jestli motto opravdu vymyslel, nebo si jej vypůjčil, na podstatě to ovšem nic nemění. Protože kdo neinovuje, kdo ustrne a nejde vpřed, ten je odsouzen k neúspěchu.

A proto přicházejí Innovators 20, společný projekt Hospodářských novin a serveru CzechCrunch. Jeho cílem je najít a vyzdvihnout dvacítku nejkreativnějších lidí z českého byznysu, kteří svým talentem a úsilím v roce 2020 posunuli svět k lepšímu.

Důležitost inovací nabývá na významu v dobách krize, jako je ta, kterou svět prochází kvůli pandemii covidu-19. A Češi od jara ukazují, že princip Druckerovy teze chápou a berou ji za svou. Tisíce kamenných obchodníků ze dne na den naskočily do světa e-commerce, firmy, školy, úřady musely v mžiku přejít na práci z domova, lidé začali sobě i jiným ze solidarity šít roušky, vznikly desítky aplikací a technologických nástrojů, které pomáhaly překonat dopady koronaviru. A dalo by se pokračovat dál a dál.

Byla to oslava improvizace, ale také kreativity. Důkaz, že český byznys je mnohem invenčnější a inspirativnější, než se na první pohled může zdát. A to si zaslouží ocenit - a to je důvod, proč spouštíme Innovators 20.

V hledání dvou desítek odvážných a šikovných potřebujeme vás, naše čtenáře. Pište nám své tipy a nápady, kdo by si zasloužil být laureátem cen Innovators 20. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2020. Rozhodující je, co se stalo letos, počítají se tedy inovace a ideje, které se zrodily nebo naplnily v roce 2020. Takže pozor, není to cena za zásluhy! A určitě není určená jen majitelům a ředitelům, naopak, hledáme i nadšené zaměstnance.

Na to, aby byl výběr nejkreativnějších žen a mužů v tuzemském světě podnikání (ale nejen v něm) pestrý a zároveň vyvážený, dohlédne odborná porota. Ta posoudí jak tipy veřejnosti, tak zváží vlastní postřehy. Jejími členy jsou kromě zástupců HN a CzechCrunche investor a zakladatel Mall.cz Ondřej Fryc, majitel skláren Lasvit Leon Jakimič, návrhářka Liběna Rochová, průmyslník Martin Wichterle, Petra Plemlová z Unuodesign, majitel společnosti Livesport Martin Hájek, zakladatelka start-upu Frusack Hana Fořtová a elitní český odborník na umělou inteligenci se zkušenostmi z Googlu nebo Facebooku Tomáš Mikolov.

Na rok 2020 určitě nezapomeneme, je to rok výzev a změn. Ale také rok inovací, kreativity a duchapřítomnosti. Nespočet lidí restartoval své firmy i své životy. Nezalekli se problémů, a přispěli tak ke změně byznysu či oboru, ve kterém působí. V Česku i ve světě. A právě jim vzdáváme s žebříčkem Innovators 20 hold.