Doma v kuchyni začala se svým přítelem připravovat vlastní rostlinnou alternativu mléka. Svůj výrobek pojmenovali Nemléko, vybrali naspořené peníze a vrhli se do podnikání. S Nemlékem se vydali na farmářské trhy a úspěch se dostavil velmi rychle. Dalším hostem podcastu Poprvé o byznysových začátcích byla Amálie Koppová.

"S přítelem Davidem jsme hledali, co bychom mohli dělat spolu. Zjistili jsme, že nás spojuje jídlo, tak jsme začali vyrábět Nemléko. Primárně to neměl být byznys," vysvětlovala Amálie Koppová, co byla hlavní motivace začít v 21 letech s výrobou náhražky mléka.

Na internetu našli recepty a výrobní postup na mandlový nápoj a pustili se do domácí výroby, při tom si vystačili s běžným kuchyňským robotem. Po domácích pokusech se odhodlali jít se svým produktem na veřejnost. "Trh na pražské náplavce byl první výkop, tak jsme se na něj přihlásili. Přihlášku jsme podali asi měsíc před konáním a my neměli nic vyrobeného. Za měsíc jsme všechno dali dohromady, název, etikety a to nás nakoplo," popisovala úplné začátky Nemléka.

Jaké bylo rozjíždět byznys v 21 letech, a navíc s přítelem, se kterým se Amálie Koppová znala velmi krátce? "Bylo to hodně divoké, občas došlo ke střetu názorů a pak vzduchem létaly skleněné lahve," vypráví s úsměvem v podcastu Poprvé a přiznala, že se tímto projektem posílil jejich vztah. Museli se naučit společně pracovat, protože neměli peníze, aby výrobu za ně obstarával někdo jiný.

Nemléko dokázalo velmi rychle oslovit úzkou skupinu veganů, což do firmy přineslo další peníze. Mladí zakladatelé do startu vložili téměř půl milionu korun ze svého spoření, později spustili crowdfundingovou kampaň, v níž vybrali dalšího zhruba půl milionu korun.

Časem k mandlovému a makovému nápoji přidali ochucené varianty, výrobu přesunuli z kuchyně do bývalého mlýna v Černošicích u Prahy, dále začali nabízet probiotický dezert pod názvem Nejogurt a také experimentují s fermentovanými limonádami a domácími čaji. Nemléko své výrobky postupně rozšířilo z farmářských trhů do prodejen po celém Česku a také na Slovensko.

Během pětiletého působení na trhu ale nešlo vše úplně hladce a přišly také první chyby, z nichž jedna málem přivedla firmu až ke krachu. Také o tom mluvila Koppová v podcastu Poprvé, kde rovněž vysvětlovala, proč v těchto dnech opouští název Nemléko, kam chtějí svoje podnikání posouvat dál a jak do něj zapojit rodinu, aby to nezruinovalo vztahy.