V červnu se Mark Russell dostal do jednoho z nejprestižnějších klubů na světě: ve svých sedmapadesáti se stal dolarovým miliardářem. Coby generálnímu řediteli a akcionáři ambiciózní automobilky Nikola, jejíž cenné papíry vyletěly na začátku léta strmě vzhůru, mu magazín Forbes spočítal jmění na 1,3 miliardy dolarů. Pobyt mezi finanční honorací ovšem trval jen pár týdnů, už v červenci hodnota Russellova podílu klesla pod miliardu a nyní? Sotva 400 milionů dolarů.

Poté, co v polovině září upozornila analytická firma Hindenburg Research, že Nikolin kamion s vodíkovým pohonem je jen marketingová vata a že zakladatel firmy Trevor Milton má za sebou pochybnou byznysovou historii, se akcie propadly a dnes se obchodují za 20 dolarů za kus. V létě to bylo i 75 dolarů…

Aby toho nebylo málo, Russell, který před příchodem do Nikoly v únoru 2019 pracoval pro průmyslový koncern Worthington Industries, teď musí ještě přesvědčit celý svět, že i těch 400 milionů je oprávněných. Resp. že Nikola skutečně disponuje aspoň nějakými technologiemi, že má na to být vodíkovým průkopníkem a že má smysl držet její akcie. To ostatně mimořádně zajímá detroitský kolos GM, který se s automobilkou bez automobilů na přelomu léta a podzimu, těsně před propuknutím investičního skandálu, dohodl na obchodní spolupráci: GM získá v Nikole 11procentní podíl a na oplátku pro ni bude vyrábět mimo jiné futuristický pick-up Badger.