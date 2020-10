Práce z domova byla v Česku až do letošního jara něčím, na co se většina manažerů dívala spíš s podezřením. Mimo technologické firmy to byl spíš benefit. S příchodem pandemie se z něj stala nutnost, a pro někoho dokonce noční můra. Jaký dopad home office má, jak bude v budoucích letech vypadat a s jakou formou práce z domova jsou zaměstnanci nejspokojenější, se podrobněji podíval kolega Martin Ehl v tomto delším čtení.

Home office už mění plány developerů. Ti si u kancelářských projektů v posledních letech v čím dál větší míře pohrávali se sdílenými pracovišti a prostory. Teď řeší, jaký dopad bude mít koronavirus na bydlení. A jedna z největších změn bude více práce z domova. A tak developeři už vymýšlí, jak upravit své projekty bytových domů tak, aby v nich byla i kancelář.