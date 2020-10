Všechny státy včetně Česka, jejichž ekonomiky oslabují vládní opatření pro boj s koronavirem, nyní procházejí těžkou zkouškou. Podle aktuální studie poradenské společnosti McKinsey zaměřené na tuzemsko a dalších devět zemí střední a východní Evropy jsou kvůli koronakrizi ohrožena pracovní místa bezmála 10 milionů lidí žijících v tomto regionu. Ztráta práce nejvíce hrozí pracovníkům ve službách, stavebnictví či v gastronomii.

I přes takto chmurnou předpověď ale McKinsey navrhuje řešení. Cestou z krize je podle něj sázka na byznys a služby přes internet, které jsou vůči proticovidovým omezením imunní a které během koronakrize silně rostou.

Dokument McKinsey nese název Digitální vyzývatelé v příštím normálu (Digital Challengers in the Next Normal) a věnuje se analýze digitální ekonomiky v průběhu koronakrize. Jak název studie napovídá, větší rozvoj digitálních služeb považuje za nový a nezbytný normál.