V loňském roce pronikla firma Motionlab jako jediná z českých start-upů do celoevropského finále soutěže Startup World Cup & Summit (SWSC) a dostala se do širšího povědomí nejen v českém byznysovém světě. Zvítězila v regionálním středoevropském kole, v celoevropském měřítku ji o kousek předběhla švédská firma Mimbly. Ještě před loňským finále absolvoval brněnský start-up akcelerační program ve Spojených státech, který mu otevřel vrátka na americké trhy, a v Česku se proslavil kampaní pro Marketing Festival. Firma vytváří pro své klienty jako O2, UNIQA, Microsoft nebo ČEZ personalizovaná reklamní videa.

Motionlab založili v roce 2018 tři spoluzakladatelé Filip Koubek, Radek Pšurný a Jan Sekerka. Posledně jmenovaný je ve firmě šéfem a účasti a úspěchu firmy ve SWSC si cení.

"Největší přínos soutěže vnímáme ve zpětné vazbě, kterou jsme v jejím průběhu dostali. Díky soutěži jsme pak mohli oslovit i širší veřejnost," hodnotí Sekerka.

Letos se evropské finále soutěže uskuteční ve středu 14. října.

HN: V jaké fázi se nacházela vaše firma před loňským finále SWSC?

Motionlab byl start-up se vším, co k tomu patří. Věděli jsme ale už v té době celkem přesně, co chceme dělat a čeho chceme dosáhnout. Navíc jsme už měli pilotní zákazníky, a to nám možná pomohlo takto rychle uspět, protože se nám podařilo náš produkt rovnou validovat na trhu. Společnost jsme založili na konci roku 2018, na začátku roku 2019 jsme absolvovali akcelerační program ve Spojených státech a v dubnu loňského roku pak přebírali cenu na SWSC.

HN: Jak je na tom vaše firma nyní?

Firmu posouváme neustále na všech frontách – od vývoje přes procesy a obchod až po marketing. Dnes v Motionlabu pracuje 15 lidí, máme desítky zákazníků, kteří díky naší technologii odbavili vyšší desítky kampaní, a v tomto roce jsme překročili metu milionu vygenerovaných videí. To hlavní je ale naše nová platforma Adina, která vše automatizuje a umožňuje nám plně fungovat v režimu Software as a Service (Software jako služba). To je asi největší posun od loňského finále, kdy jsme pro odbavení kampaně museli využívat naše interní nástroje.

HN: Zmínil jste desítky zákazníků, kdo se mezi ně řadí?

Český trh bereme od začátku jako takovou laboratoř, proto jsme si chtěli vyzkoušet spolupráci se zákazníky z nejrůznějších odvětví a různých velikostí. Největší objem zakázek však máme ze tří vertikál – finance a pojišťovnictví, e-commerce, energie a utility. Z těch mohu jmenovat firmy jako UNIQA, ČSOB, NN, Mall, Alza, Microsoft, ČEZ nebo O2. Spolupracujeme také s agenturami, které nás využívají jako nástroj a zastřešují odbavení celé kampaně. Z nich mohu jmenovat například firmu McCann.

HN: Na jaké zakázky jste nejvíce pyšný?

Největší radost nám dělají ty kampaně, které přinášejí velkou hodnotu jak našemu klientovi, tak jsou vnímány i velmi pozitivně koncovými zákazníky. Z nich se v poslední době podařila spolupráce s Mall.cz a Mall.tv, kdy zákazníci byli pozváni na osobní premiéru nového seriálu, a mohli se tak cítit opravdu jako VIP. Radost nám pak dělají i kampaně, za které společně s našimi klienty sbíráme oborová ocenění, jako za kampaň pro Marketing Festival nebo pro pojišťovacího zprostředkovatele Insia. Ukazujeme tím, že video personalizace není jen o umístění jména na začátek videa, ale o zážitku, který tím můžeme koncovým zákazníkům přinést.

HN: Jak jste se dostali ke spolupráci s Microsoftem?

Microsoft nás od začátku zahrnul do programu na podporu start-upů Microsoft for Startups. Tím, že kompletně využíváme cloudové služby od Microsoftu, jsme dostali možnost naše řešení představit na různých konferencích a akcích, což byla hlavně z počátku velká pomoc. Aktuálně nás Microsoft využívá i pro své vlastní kampaně, a to jak na podporu adopce nových produktů, tak prostřednictvím svých obchodních partnerů.

HN: Spolupracujete stále s CzechInvestem? Vím, že vám "otevřel" dveře do USA. Působíte tam stále?

Spolupráci s CzechInvestem jsme navázali hned na začátku, kdy nám pomohl s validací produktu na zahraničních trzích. Díky jeho podpoře jsme se dostali do akcelerátoru VentureOut v New Yorku a také na WebSummit do Lisabonu. To vše pro nás byla skvělá zkušenost, kterou jsme pak mohli přetavit do dalšího směřování.

V USA aktuálně fyzicky nepůsobíme, ale máme v plánu se tam v rámci expanzní strategie vrátit.

HN: Co vám přinesla loňská účast v SWSC?

Největší přínos vnímáme ve zpětné vazbě, kterou jsme v průběhu soutěže dostali, pak také v marketingové podpoře. Motionlab byl již docela známý na českém trhu díky kampani pro Marketing Festival, kde se nám podařilo oslovit velkou část profesionálů z oblasti marketingu. Díky SWSC jsme ale pak mohli oslovit i širší veřejnost.

HN: Jak těžká je konkurence v této soutěži, kde se potkávají start-upy ze všech možných technologických oblastí?

Myslím, že bylo hlavně pro hodnotitele těžké vybrat jen jednoho vítěze. Všechny projekty, které jsem měl možnost na SWSC vidět, byly velmi dobře připravené s unikátním nápadem, skvělým týmem a odhodláním něco dokázat. Srovnávat je pak mezi sebou je velmi náročné.

HN: Získali jste nějaká další ocenění?

Ano, podařilo se nám posbírat nejen celou řadu ocenění ze startupových soutěží, ale co nás těší možná ještě o trochu více, jsou ocenění z oborových soutěží. Tam už se hodnotí reálný přínos a výsledky, jen vize nestačí. Jmenovat mohu například WebTop100, Internet Effectiveness Awards, Fénix content marketing nebo teď ocenění na konferenci Clientology.

HN: Jak vaše technologie personalizovaných videí funguje?

Celá myšlenka je založena na tom, že chceme divákovi umožnit stejný zážitek, jako by někdo natočil video jen pro něj. To v praxi není možné – celý štáb nemůže natočit stovky tisíc variant toho samého videa. A proto v televizi vidíme reklamy, které jsou určené pro všechny, nebo případně cílí na nějaký segment. Naše technologie umožňuje videotvůrcům natočit jedno video tak, jak jsou zvyklí, a vyznačit v něm místa, která se pak personalizují. Ta jsou pak pomocí naší platformy nahrazena daty, která naši klienti již mají. Výsledkem je pak video přímo pro daného diváka, kdy na mě může klidně mluvit celebrita a nabídnout mi produkt přesně na míru podle mé historie.

HN: Co tedy nabízíte klientům? V čem je váš produkt unikátní?

Klientům nabízíme platformu, která jim umožňuje odbavit přesně tento typ kampaní. Umožňuje velmi jednoduše připravovat takzvané dynamické videošablony, neklade speciální požadavky na videotvůrce a současně umožňuje práci s daty o klientech s maximální mírou zabezpečení. Klienti pak mají k dispozici robustní analytiku a množství integrací na další služby. Unikátnost tedy není až tak v samotném výstupu, tedy videu, ale ve způsobu, jak velmi jednoduše odbavit video personalizované kampaně klidně pro stovky tisíc klientů. Navíc tím, že v našem týmů je velká zkušenost s tvorbou a natáčením videí, dokážeme přesně toto know-how přenášet i na naše klienty.

HN: Hledáte inspiraci v zahraničí, nebo se snažíte jet čistě své vlastní know-how?

Určitě nežijeme jen v naší české bublině. Neustále sledujeme, co se na zahraničních trzích děje a jaké jsou novinky v oblasti videa nebo personalizace. Často díky tomu zjistíme, kam bychom se mohli dále napojit, nebo naopak, kdo by byl vhodným partnerem pro nás například v oblasti napojení dat. Nově to je třeba slovenská marketingová platforma Exponea, kterou využívá mnoho zákazníků po celém světě, a navzájem se tak můžeme vhodně doplnit.

HN: Jaké má vaše firma cíle do budoucna?

Z těch krátkodobých cílů to je doladění všech procesů a plně automatizované odbavování zakázek prostřednictvím zmíněné platformy Adina, kterou jsme teď nově spustili. Z těch střednědobých to je zahraniční expanze, na kterou se chystáme od začátku příštího roku. Dlouhodobě pak chceme přinést videopersonalizaci i na televizní obrazovky, ale tam máme ještě hodně domácích úkolů.

HN: Dá se tedy v personalizovaném marketingu dojít ještě dál? Vidíte další cesty, kudy by se mohl tento obor ubírat?

Byť personalizace zní velmi jednoduše a je nám vlastní z fyzického světa, v oblasti marketingu to zase tak jednoduché není. Vidíme také obrovské rozdíly v kvalitě dat, která různí klienti o svých zákaznících mají.

Data jsou pak alfou a omegou pro úspěšnou komunikaci. Taky by se vám asi nelíbilo, kdybyste přišel do obchodu a obsluha vás pozdravila jiným jménem než vaším. To už je lepší pozdravit bez jména.

Se vzrůstajícím objemem služeb typu video-on-demand (sledování videa podle vlastního výběru - pozn. red.), jako jsou HBO nebo Netflix, vidíme určitě obrovský prostor v dané oblasti.

HN: Nemůže současná pandemie urychlit proces přechodu obchodů a poboček do on-line světa, ve kterém by využily právě vaše služby?

Velké firmy rozhodně neseknou se svým byznysem jen proto, že nemohou prodávat v kamenných prodejnách. Ale musí se velmi rychle adaptovat. Přesouvají své rozpočty právě do on-linu a současně se snaží hledat nástroje, které jsou nejen brandové, ale také výkonnostní. To vše splňujeme, a díky tomu máme daleko více poptávek. Objevují se však i zcela nové typy zákazníků, jako například eventové agentury, které se orientují na virtuální akce, a ty se dají velmi vhodně doplnit třeba o nejrůznější pozvánky.

HN: Ovlivnil nějak činnost vaší firmy koronavirus? Ať už ekonomicky, nebo přesunem firmy na home office?

Od začátku budujeme Motionlab jako firmu, co dokáže fungovat odkudkoliv. Již dnes máme dvě pobočky, jednu v Brně a druhou v Praze, současně jsme také fungovali z New Yorku. Z pohledu práce na dálku jsme tedy velmi dobře připraveni a home office využíváme dle potřeby. Koronavirus jsme tedy spíše pocítili v podobě odložených kampaní například na cestovní pojištění, a tím pádem i v cash-flow. Obecně je pro nás koronavirus spíš ale příležitost.