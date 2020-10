Slovensko-česká skupina Arca Investments v uplynulých týdnech vyjednávala s tajemným investorem, který by do firmy přinesl kapitál, zaplatil její pohledávky a odvrátil hrozbu jednoho z největších krachů na tuzemském investičním trhu. Ve čtvrtek oznámila, kdo by zachráncem mohl být: londýnská firma Blantyre Capital, která se specializuje na investice do firem v problémech.

Arca napsala v tiskové zprávě, že obě firmy dosáhly "shody na klíčových obchodních podmínkách", které zajistí "dluhové financování". To by podle Arcy mělo zajistit dodatečné peníze k rozvoji. Většinový vlastník Arcy Rastislav Velič řekl HN, že firma detaily plánu na záchranu zatím nebude komentovat.