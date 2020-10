V příštích třech letech bude situace v leteckém průmyslu kritická, uvádí ve svém novém výhledu na příštích 10 let americký koncern Boeing. Podle něj budou aerolinky do roku 2030 potřebovat 18 tisíc nových letadel. To je o 11 procent méně, než výrobce předpokládal ještě minulý rok.

V dlouhodobém výhledu je ale Boeing optimistický. "I když byl letošní rok bezprecedentní, věříme, že ho průmysl překoná a vrátí se ke stabilitě a růstu," říká šéf strategie Marc Allen. Po nastávající několikaleté krizi má začít pozvolný růst. Jeho tempo bude ale pomalejší než před propuknutím pandemie – výrobce počítá zhruba se čtyřmi procenty každý rok. Ještě před krizí rostl letecký průmysl o polovinu rychleji.