Co je to vůbec za svobodu žít s vědomím, že stejně zemřu, ať budu dělat cokoliv a žít jakkoliv? Každý, kdo cítí takový zmar nebo nespravedlnost, s povděkem sleduje pokroky vědy v posledních letech na poli prodlužování života. Ti největší optimisté mezi futurology jsou dokonce toho názoru, že už mezi námi žijí první lidé, kteří si budou moci vybrat, jak dlouho budou chtít žít. Lepší je ale zůstat více při zemi jako většina miliardářů, kteří investují do firem cílících na prodloužení života (tzv. longevity) a očekávají, že tu budou v dobrém zdraví alespoň do 120 let. Jde sice o sázku pouze pro otrlé, ale do řady veřejně obchodovaných firem v tomto novém odvětví může investovat už kdokoliv a nemusí mít na účtu miliardy dolarů.