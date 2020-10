Již příští týden ve středu 14. října se koná startupové mistrovství Evropy. Oproti původním plánům, kdy se mělo vyhlašování konat v pražské Pragovce, proběhne on-line.

Utká se v něm 12 finalistů z celé Evropy. Den před vyhlášením evropského kola soutěže doplní jedenáctku evropských start-upů ještě jeden účastník, který vzejde z regionálního kola pro střední Evropu. Do něj se přihlásilo 450 start-upů z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. V minulém ročníku soutěže se do finále z regionálního kola probojoval český start-up Motionlab. Brněnská firma, spolupracující mimo jiné s Microsoftem, se zabývá tvorbou reklamních videí, která jsou personalizovaná a snaží se přenést celkový dojem z návštěvy poboček či obchodů do online světa.

"Ideální by samozřejmě bylo setkat se osobně, nicméně za daných okolností má přednost ochrana zdraví. Díky technologiím jsme schopni zprostředkovat finále soutěže i setkání s inspirujícími osobnostmi i na dálku," uvedl Václav Pavlečka, výkonný ředitel společnosti Air Ventures, která se na pořádání akce podílí.

Mezi osobnostmi, které na summitu vystoupí, jsou startupový investor Marvin Liao, nebo Tosca Musk, sestra Elona Muska a zakladatelka streamovací platformy Passionflix.

Hlavními aktéry dne však budou soutěžící. HN přinášejí medailonky první šestice, mezi kterou patří například nanotechnologický start-up z Finska, medicínský start-up z Británie využívající fotoniku a umělou inteligenci, nebo italský start-up, umožňující psát každému anglické eseje jako rodilý mluvčí.

Celý průběh vyhlašování a summitu budou moci diváci sledovat 14. října živě a zdarma na webových stránkách www.swcsummit.com, Facebooku nebo YouTube kanále.

Colibra

Bulharský start-up založila čtveřice zakladatelů v čele s výkonným ředitelem Kaloyanem Georgievem v roce 2018. Hlavním cílem bylo zdemokratizovat práva cestujících v letecké dopravě, která podle nich měla silné nedostatky. Aplikace Colibra, která se rozběhla v polovině roku 2019, nabízí uživatelům náhradu za jakýkoliv o hodinu a více zpožděný let, a to bez ohledu na příčinu. Tento model je v kontrastu se standardní kompenzací EC261 řídící se evropskou směrnicí, která nabízí kompenzaci pouze v případě, že je let zpožděný o více než tři hodiny a komplikace je zaviněna pouze danou leteckou společností.

Colibra stojí na solidaritě. Ti, kteří mají nárok na kompenzaci dle evropské směrnice, se o svůj příspěvek podělí s ostatními uživateli Colibry. Peníze pak všichni dostanou do 24 hodin od přistání – bez právníků, složitého vyřuzivýbá a čekání. Nyní má firma téměř 100 tisíc klientů ze 161 zemí světa a pyšní se celoevropským pokrytím.

Comptek Solutions

Nanotechnologický start-up z Finska byl založen v roce 2017 jako spin-off univerzity v Turku. Vědec Jouko Lång se svým týmem objevili nový proces výroby v oblasti spolehlivosti a účinnosti složených polovodičů jako jsou Micro LED technologie či RF výkonné zesilovače. Dnes je společnost předchůdcem kvantového povrchového inženýrství se dvěma udělenými patenty.

Jedním z nich je inovativní technologie KontroxTM řešící jeden z hlavních problémů oboru – oxidaci složených polovodičových materiálů. Kvůli oxidaci je povrch polovodičů poškozen, s čímž se logicky snižuje jeho výkonnost. Patent tak přináší až 98procentní snížení defektu v porovnání s již známými metodami. V současnosti je jejich tým složený z 11 členů, z nichž má sedm doktorát z fyziky z rozličných oborů.

iLoF – Intelligent Lab on Fiber

Britský start-up se sídlem v Oxfordu má složený tým z doktorů, vědců a vynálezců z různých vědních oborů. Tento tým podporují instituce jako kapitálový fond Microsoft Ventures, Mayfied nebo Oxfordská univerzita. Hlavním záměrem start-upu je umožnit novou éru personalizované medicíny pomocí umělé inteligence a fotoniky a vytvořit tak cloudovou knihovnu biomarkerů (indikátor biologických a patologických procesů a stavů) a biologických profilů nemocí.

Firma zároveň poskytuje nástroje pro screening cenově dostupným, rychlým a přenosným způsobem. Jejich metoda ušetřit až 40 procent nákladů a 70 procent času stráveného screeningem pro klinické studie. Na myšlenku nové cesty medicíny přišly spoluzakladatelky Joana Paiva a Paula Sampaio v roce 2016 během studií. Společnost iLoF pak byla založena až o tři roky později. Jejich metoda vycházela z dlouhodobého přesvědčení, že stejná léčba je účinná pro všechny, což dementovaly tím, že se nyní lidstvo potýká s četnými heterogenními onemocněními. V současnosti se věnují například léčbě Alzheimerovy choroby, rakoviny zažívacího traktu, mozkové mrtvice a infekčních chorob.

Ludwig

Italský start-up se pomocí svého softwaru snaží umožnit každému člověku na světě psát stejně dobře anglicky jako rodilý mluvčí. To společnost svým necelým čtyřem milionům uživatelů umožňuje tak, že si mohou porovnat své věty s větami již napsanými a pocházejícími z ověřených a spolehlivých zdrojů. Stovky milionů vět v Ludwig databázi pocházejí z novin jako The New York Times nebo The Economist, z vědeckých článků či oficiálních dokumentů.

Společnost založili v roce 2014 tři doktoři, každý z jiného oboru – Antonio Rotolo má doktorát z historie, Roberta Pellegrino z ekonomie a managementu a Federico Papa je právník. Každého z nich při studiu provázelo dlouhé a náročné psaní v angličtině, přičemž si jako nerodilí mluvčí nebyli jisti, zda jimi napsaná věta dává smysl ve skutečném a používaném akademickém jazyce. Proto si vytvořili společnost, která dává možnost všem napsat jejich věty správně i v anglickém jazyce. Nedílnou součást týmu však tvoří vývojářský tým, který je podle jejich slov stejně důležitý a kvalifikovaný jako ten byznysový.

SunSense

Společnost SunSense pomáhá lidem s kožním onemocněním. Jak? Díky jejich digitálnímu sledovači slunečního světla mají tito lidé ponětí, kolik času mohou strávit venku pod slunečním zářením. Měření slunečního svitu v reálnem čase poskytuje uživatelům SunSense novou úroveň kontroly a sebevědomí, ale také zdraví.

Na myšlenku, kterou se norský start-up zabývá od roku 2014, přišel Åsulv Tønnesland o dva roky dříve, když nemohl na internetu najít alternativu pro sledování UV záření. Proto se rozhodl takový „tracker“ vymyslet a společně s Vidarem Mortensenem založil SunSense. V úspěchu společnost jim pomohl také investor a současný CEO start-upu Åge Nærdal, který má za sebou 35 let ve farmaceutických společnostech. S expertízou jim pomáhá také profesor klinické medicíny na Univerzitě v Bergenu.

SOLHOTAIR

Technologie SOLHOTAIR umožňuje efektivní výrobu tepla přeměnou sluneční energie na tepelnou energii pomocí solárních kolektorů. Ty dosahují účinnosti až 83 procent, což je zhruba o 20 procent více než v současnosti nejefektivnější řešení na trhu. Zároveň omezují užívání fosilních paliv a snižují náklady domácností na vytápění až o 40 procent.

Samotnou technologii vymyslel a nechal si patentovat Mariusz Jeschke. Se svým polským týmem, ve kterém je například Małgorzata Stangreciak, která má na starosti management nebo Dorota Jeschke věnující se marketingové komunikaci a byznysu, založil start-up v roce 2019. Ten se zrodil s myšlenkou, kterou si klade téměř celý svět: Jak získat levnou, vysoce účinnou tepelnou energii s nulovými emisemi a jak snížit znečištění životního prostředí? Právě tyto výzvy moderního světa jako jsou snížení spotřeby fosilních paliv, nižší emise a ochrany životního prostředí se snaží SOLHOTAIR naplnit.