Amazon, Google, Apple a Facebook zneužívají své postavení a měly by se rozdělit. Říká to dlouho očekávaná a v úterý vydaná zpráva antimonopolního podvýboru americké Sněmovny reprezentantů, která zároveň navrhuje, jakým způsobem by se takzvaná velká čtyřka měla změnit.

"Omezováním přístupu ostatních na trh vybírají tyto giganty vítěze a poražené naší ekonomiky. Drží v rukou obří moc a zneužívají ji účtováním vysokých poplatků, vnucováním nevýhodných smluvních podmínek a vytěžováním cenných dat lidí i podniků," píší američtí zákonodárci.

Pokud zpráva Kongresem projde, půjde o největší útok na velké korporace od devadesátých let minulého století, uvádí list Financial Times (FT).