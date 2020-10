Ještě před několika lety byly elektromobily jen auty pro snílky a technologické nadšence. Situace se ale rapidně mění a dnes jen těžko najdeme automobilku, která by nějaký druh elektrického vozu nenabízela nebo nepřipravovala na nejbližší dobu. Boom elektromobility je tady a i proto je důležité diskutovat o tom, co její nástup přináší. I proto začíná už třetí ročník konference a workshopu Elektromobilita.

Škoda letos představila přelomový model – své první elektrické SUV Enyaq. Nabídne hned několik variant podle výkonu a kapacity baterií a dojezd přes 500 kilometrů na jedno nabití. To je ale jen začátek. V nejbližších letech chce Mladá Boleslav rozšířit nabídku svých elektrifikovaných vozů. Co má v plánu a jak její záměr ovlivní český trh s novými vozy? To na konferenci představil Jiří Maláček, ředidel Škoda Auto Česká republika. V úterý 6. října ve 14 hodin vystoupil v diskusním bloku nazvaném Elektromobilita v kontextu zelené transformace Evropy.

Jedním z lákavých témat letošní konference je také nástup vodíkové technologie. V Česku v tuto chvíli stále chybí byť jediná veřejně dostupná čerpací stanice na vodík, přitom měla stát už v polovině letošního roku. Jaká je výhoda vodíkového palivového článku proti běžnému elektromobilu? A je vůbec možné v českých podmínkách vyrábět takzvaný zelený vodík? Ve středu 7. října od 10 hodin o tom budou diskutovat v bloku Technologie zástupci Hyundai, Simenes, Unipetrol a ČEZ.

Konference a workshop Elektromobilita se bude tentokrát plně odehrávat on-line. Její kompletní program najdete na webu Elektromobilita.cz. Jednotlivé přednášky pak můžete sledovat zde.