Vstup do dospělosti je pro dítě vždy snazší, když má k dispozici našetřené peníze. Ať již se rozhodne jít na vysokou školu, oženit se nebo se třeba pustit do podnikání. Bez kapitálu je pro něj všechno mnohem těžší. Proto jsme se zeptali vybraných analytiků, jak dítěti zajistit lepší start do života a zároveň si nezruinovat domácí rozpočet.

Nejtradičnějším způsobem spoření je stavební spoření. Je lákavé hlavně díky státnímu příspěvku, jenž činí až 2000 korun ročně. Pro maximalizaci výnosu ze stavebního spoření je nejlepší spořit měsíčně 1700 korun po dobu šesti let, pak se lze dostat na roční výnos přes čtyři procenta. Při využití nejvýhodnějších podmínek na trhu je tak možné našetřit takto 140 tisíc korun. Výhodou je v podstatě nulové riziko.

Pokud chce rodina šetřit nižší částky, ale naopak déle, pak jsou zpravidla výhodnější jiné produkty. U stavebního spoření totiž po šestém roce klesá dosažená úroková míra. Pro investiční horizont například 15 let už by podle oslovených analytiků měli být rodiče ochotni jít do většího rizika a prostředky investovat například do podílových fondů zaměřených na akciové trhy, kam lze měsíčně posílat třeba tisíc korun, ale klidně i méně. Investice do akcií jsou sice rizikové, ovšem s delším horizontem riziko klesá, neboť navzdory výkyvům akciové trhy dlouhodobě rostou.

Podílové fondy si často účtují nemalé poplatky za správu, proto ještě lepším řešením může být investice do nízkonákladových ETF fondů, které jsou pasivní, tedy kopírují vybraný koš akcií či burzovního indexu. Tyto služby dnes nabízí mnoho obchodníků s cennými papíry a dalších finančních institucí. Nicméně by se rodiče neměli snažit penězi nahrazovat pozornost a čas věnovaný svému dítěti, to je pro dítě ten největší vstupní kapitál do života.

Vybraní analytici, investiční stratégové či šéfové investičních společností odpovídali na následující otázku a měli za úkol dát konkrétní rady:

Narodilo se nám dítě a chtěli bychom mu naspořit nějaký kapitál, aby něco mělo, až vyletí z rodného hnízda. Investovat bychom chtěli po dobu 15 let, pravidelně a ideálně do tisícikoruny měsíčně. Do čeho bychom měli prostředky investovat?