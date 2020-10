Majetek politiků by měl být transparentní všude na světě. Pokud není, hrozí skrytý střet jejich ekonomických a politických zájmů, je možná jejich vydíratelnost a tím i "ohnuté" řízení země. Mohli bychom si stěžovat, že máme v čele premiéra, u něhož je střet zájmů více než zřejmý a prapůvod jeho majetku (nezapomínejme na příběh s jeho švýcarskými spolužáky coby někdejšími vlastníky jeho Agrofertu) poněkud v mlhách. Jenže na druhou stranu, nic tak neuleví, jako když najdeme ještě něco horšího nebo aspoň dojdeme k poznání, že i jinde je to zlé.

"Používal jsem vlastní mozek, své vyjednávací schopnosti, všechno jsem si náležitě odpracoval," připomněl tento týden americký deník The New York Times prohlášení Donalda Trumpa z konce roku 2003. Tehdy na zadním sedadle prostorné limuzíny mířil na svoji premiéru v roli moderátora reality show televizní stanice NBC nazvané Apprentice (Učedník). Soutěžící během ní šestnáct let ukazovali své podnikatelské schopnosti a Trump jim coby úspěšný a slavný byznysmen rozdával stopky formou "Máte padáka!".