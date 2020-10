Ekonomická krize zasáhla celý svět, na českém trhu s nemovitostmi ale není nic takového vidět. Bankéři dokonce očekávají, že letošní rok bude co do objemu hypoték rekordní. Češi nechtějí spoléhat na stát a nákupem bydlení se připravují na důchod, neboť jde o investici s poměrně nízkým rizikem. S průměrnou mzdou už ale nemá obyvatel Prahy nebo Brna moc šancí hypotéku získat, přesto může i on do nemovitostí investovat. Stačí mu k tomu pár stokorun měsíčně.

V posledních letech přibývá společností, které takové investice umožňují. Jde o start-upy využívající velkého zájmu menších střadatelů, jimž umožňují například poskytnout developerovi úvěr na výstavbu nemovitosti a tím se podílet na splátkách úroků. Některé start-upy nabízí zase možnost podílet se na zisku z pronájmu nemovitostí. Do těchto start-upů často vstupují velké bankovní domy, nebo je rovnou samy zakládají. Snižují tak riziko, které v nově založených firmách může drobný střadatel vidět.

Rozhodli jsme se proto platformy těchto firem otestovat a podívat se, co která nabízí. Prošli jsme jejich investiční strategie, potenciální výnosy i požadované poplatky. Do našeho porovnání přidáváme ale i ostatní možnosti investování, například nákup nemovitosti s využitím algoritmů třetích stran s cílem přeprodeje nebo pronájmu. Nezapomněli jsme ani na investice do nemovitostních fondů či nákup akcií realitních investičních fondů. Text je stavěný s důrazem na praktickou stránku, tedy kromě představení možností pro investice i na to, jak případnou investici může drobný střadatel provést v praxi.