Český export by letos podle odhadů Asociace exportérů mohl kvůli krizi vyvolané pandemií koronaviru klesnout o 300 až 500 miliard korun z loňských rekordních 4,57 bilionu korun. Dostal by se tak na úroveň mezi roky 2016 a 2017, tedy o čtyři až pět let zpět. U příležitosti čtvrtečního Exportního fóra v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Odhad poklesu o asi 300 miliard by se podle Daňka naplnil při optimistickém vývoji. "Při realisticko-pesimistické předpovědi by výpadek mohl být až 400 miliard korun," řekl s tím, že do všech předpovědí vstupuje mnoho neznámých. Řada z nich se podle Daňka začne projevovat od pondělí, kdy v Česku začne platit nouzový stav. "Nevíme, jak dlouho budou opatření trvat, jak se budou vyvíjet a jaký to může mít dopad do průmyslu a exportu," řekl. Míní, že vládou přijatá opaření neskončí za avizované dva týdny ale spíše za měsíc až šest týdnů.

Kdyby se epidemii nedařilo zvládnout a zavřely by se třeba hranice, uzavření všech škol či masivní rozšíření epidemie do výrobních podniků, mohl by být podle Daňka letošní propad vývozu až půl bilionu korun. Například příhraniční firmy by při uzavření hranic přišly o zahraniční pracovníky. Daněk připomněl závod Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku, kde pracuje na 2000 dojíždějících Poláků.

Za prvních sedm měsíců letošního roku vývoz zboží přes české hranice klesl meziročně o deset procent na 2,4 bilionu korun. Meziroční pokles exportu tak činil asi 260 miliard korun. Kladné saldo zahraničního obchodu za leden až červenec kleslo téměř o čtvrtinu na 218 miliard korun.

"Propad 80 miliard byl za leden až červenec ve vývozu do Německa. Druhý velký problém je v automobilovém průmyslu. Osobní automobily, díly a příslušenství propadly ve vývozu o 34 miliard korun," řekl Daněk. Z velkých exportních zemí klesly o více než pětinu vývozy do Francie a Velké Británie.

Výrobní podniky jsou nyní podle Daňka na "umělé výživě" díky státnímu program Antivirus na podporu udržení zaměstnanosti, který byl zaveden kvůli epidemii nového koronaviru. "Firmy se snaží udržet zaměstnanost do poslední chvíle. Pokud propustíte zaměstnance, tak už je neseženete, pokud by přišly další zakázky," řekl.

Parametry chystaného takzvaného kurzarbeitu, který by měl program Antivirus nahradit, se průmyslníkům podle Daňka moc nelíbí. "Je tam celá řada limitujících věcí. Například to, že nebude spouštěn automaticky, že to nebude moci být sektorově či individuálně pro podniky, které se dostanou do krátkodobých problémů, jako to je (zavedeno) v Německu" řekl.