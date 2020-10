Německo kvůli pandemii zrychlilo přípravu zákona, který by měl dát zaměstnancům právo na práci z domova. Spolkový ministr práce Hubertus Heil v rozhovoru pro deník Financial Times potvrdil, že návrh zákona budou mít němečtí poslanci na stole během několika týdnů. Jeho cílem je zajistit zaměstnancům, aby měli možnost pracovat z domova, když je to možné, a zároveň regulovat počet hodin práce z domova. Ze zkušeností z posledních měsíců i z dlouhodobých výzkumů totiž vyplývá, že při home officu se často stírá čas mezi prací a odpočinkem.

"Otázka je, jak můžeme technologický pokrok, nové podnikatelské modely a vyšší produktivitu proměnit v pokrok ne jen pro několik, ale pro mnoho lidí. Jak proměnit technologický pokrok v ten sociální," řekl deníku Hubertus Heil.