Praha plánuje zavést přesná pravidla, podle nichž by developeři přispívali k občanské vybavenosti v místě, kde staví. Znamenalo by to, že by tam museli stavět například školy, školky, sportoviště, budovat parky nebo radnicím poskytnout byty do jejich bytového fondu. Pravidla se mají týkat projektů, u nichž je třeba změnit územní plán. Návrh bude hlavním tématem středeční debaty na půdě Hospodářských novin, která se koná v rámci diskusní platformy Urban Leaders Club.

Novinka se má týkat především projektů, u nichž je změna územního plánu nutná. To je případ budování nových velkých čtvrtí, jaké plánuje stavět například developer Sekyra Group na Smíchově, Central Group v Praze 12 nebo společnost Finep na Opatově. Magistrát argumentuje, že změnou územního plánu automaticky vzroste hodnota pozemku.

Developeři návrh vítají, jelikož by mohl pomoci zjednodušit dosud komplikovaná jednání s politiky a úředníky. Už nyní radnice po developerech chtějí, aby občanskou vybavenost zahrnuli do svých projektů, podmínky jsou ale různé, případ od případu. Firmy ale varují, že pokud by Praha chtěla výrazně větší odvody, mohou to promítnout do výše cen nemovitostí, které jsou už nyní v hlavním městě drahé. Vedení Prahy se dalšího zdražování nebojí. Podle něj může vést k rychlejší výstavbě, což by mohlo tlačit cenu naopak směrem dolů.

Jednání developerů s radnicemi řeší i nový stavební zákon, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Ten aktuálně míří do sněmovny. Jak změny pomohou urychlit zdlouhavá stavební řízení? Jaká bude konkrétní podoba developerských příspěvků? A neprodraží ve výsledku bydlení v Česku? O tom budou v debatě Urban Leaders Clubu od středečních 17 hodin diskutovat Aleš Mácha z ministerstva pro místní rozvoj, Filip Foglar z kanceláře náměstka pražského primátora, Petra Hlaváčka, Miroslav Singer, ekonom a bývalý guvernér ČNB, Ondřej Vysloužil z ostravského Městského ateliéru prostorového plánování a architektury a Jiří Janďourek, vedoucí kanceláře architektury města Liberce. V publiku, které bude moci klást otázky, budou i zástupci developerských společností.