K podnikání přivedla Miroslava Bartoše nemoc jeho kamaráda. Ten v polovině 90. let prodělal mozkovou mrtvici a ochrnul. Bartoš pro něj proto přestavěl auto tak, aby mohl znovu řídit. O osm let později na těchto úpravách založil novou společnost API CZ. Ta nyní přestavby vyváží do celého světa a v úterý získala ocenění firma roku Jihočeského kraje pro rok 2020.

API CZ se za sedmnáct let své existence vyšvihlo na špičku svého oboru nejen v Česku a Evropě, ale i ve světě. "Dá se říct, že na celém světě platíme za lídra, co do designu a konstrukce. Ovlivnili jsme svým přístupem k bezbariérovým autům celý trh a nastavili nové standardy," popisuje současnou pozici firmy Bartoš. Nejvíce firmu podle něj nakopl první patent z roku 2008 na speciální sklopnou rampu pro vozíky.